Cina: sottosegretario Della Vedova, Evergrande esempio di gigantismo economico

- Evergrande è un esempio del "gigantismo economico cinese". Lo ha detto a "Radio24" il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova. "Credo che la Cina vada contenuta nel suo espansionismo, e nella sua indifferenza se non ostilità ai diritti umani e alla democrazia. Non possiamo però certo augurarci una crisi drammatica dell'economia cinese, perché sarebbe terribile per tutti; mi auguro quindi che le autorità di Pechino, a partire dalla Banca Centrale, sappiano trovare i modi per un atterraggio morbido del crac di Evergrande. L'Italia – ha aggiunto Della Vedova - deve operare all'interno dell'Ue affinché l'Europa elabori una propria posizione autonoma da quella statunitense, e lo dico ritenendo l'alleanza transatlantica imprescindibile, e che deve portare anche elementi distintivi che consentano di rimodulare gli equilibri con la Cina", ha concluso il sottosegretario. (Res)