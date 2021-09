Brasile: ministro positivo a Covid-19, presidente Bolsonaro terrà solo incontri in video-conferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, manterrà gli impegni previsti nell'agenda ufficiale di oggi in video-conferenza evitando contatti fisici con i suoi interlocutori. La decisone segue l'avviso dell'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) che ha raccomandato alle autorità che hanno avuto contatti a New York con il ministro della Salute, Marcelo Queiroga, risultato positivo al Covid-19, di rimanere in isolamento per 14 giorni. Né la presidenza della Repubblica né il ministero della Casa Civile hanno tuttavia confermato se è intenzione del presidente e dei componenti della delegazione presidenziale rispettare il periodo di quarantena raccomandato. Mentre Queiroga è rimasto negli Stati Uniti, impossibilitato a viaggiare, il presidente Bolsonaro con il resto della delegazione ha già fatto rientro a Brasilia. (segue) (Brb)