Brasile: ministro positivo a Covid-19, presidente Bolsonaro terrà solo incontri in video-conferenza (2)

- L'Anvisa ha raccomandato la quarantena per tutti i componenti della delegazione che ha accompagnato il capo dello stato, Jair Bolsonaro, nel viaggio a New York in occasione della 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce il quotidiano "Folha de Sao Paulo". La nota dell'Anvisa è stata diffusa dopo l'annuncio del ministro della Salute, Marcelo Queiroga, parte della delegazione, che ha comunicato di essere risultato positivo al test per la Covid-19. Mentre Queiroga è rimasto negli Stati Uniti, impossibilitato a viaggiare, il presidente Bolsonaro e il resto della delegazione è ripartito nella serata di martedì e dovrebbe atterrare in mattinata a Brasilia. Al momento l'agenda del presidente, che prevede un incontro con il vicedirettore per le questioni giuridiche della Segreteria generale della presidenza, è confermata. (segue) (Brb)