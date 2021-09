Brasile: ministro positivo a Covid-19, presidente Bolsonaro terrà solo incontri in video-conferenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato inviato al gabinetto della presidenza della Repubblica, l'Anvisa raccomanda un periodo di isolamento di 14 giorni per tutti i membri della delegazione. L'indicazione resta valida anche se tutte le persone che hanno avuto contatto con Queiroga sono risultate negative. Oltre alla quarantena, da svolgere nella città di atterraggio in modo da evitare ulteriori rischi di diffondere il virus, Anvisa raccomanda "che le operazioni di uscita della delegazione dall'aereo e dall'aeroporto avvengano in modo da esporre il meno possibile ambienti e persone, e che tutti vengano nuovamente sottoposti a test in arrivo in Brasile". (segue) (Brb)