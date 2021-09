Brasile: ministro positivo a Covid-19, presidente Bolsonaro terrà solo incontri in video-conferenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Brasile, Marcelo Queiroga, è risultato positivo al Covid-19 e rimarrà in quarantena per quattordici giorni a New York, dove si era recato al seguito del presidente, Jair Bolsonaro, per la 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Comunico a tutti che oggi sono risultato positivo alla Covid-19. Rimarrò negli Stati Uniti osservando tutti i protocolli di sicurezza sanitaria", ha scritto Queiroga in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. La segreteria della presidenza del Brasile ha fatto sapere che gli altri membri della comitiva sono stati sottoposti al test e sono risultati negativi. Il passaggio negli Stati Uniti di Queiroga, che è comunque in condizioni stabili di salute, si conferma peraltro turbolento: il ministro aveva infatti risposto con gesti osceni alle contestazioni di alcuni suoi connazionali, scena ripresa da video che hanno trovato ampia diffusione sui media e sulle reti sociali. (segue) (Brb)