Brasile: ministro positivo a Covid-19, presidente Bolsonaro terrà solo incontri in video-conferenza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivato nella serata di domenica a New York, Queiroga aveva accompagnato il presidente nella cena in una pizzeria da asporto, non lontana dall'albergo dove era di stanza la delegazione. Un pasto consumato sul marciapiede e divenuto - grazie alla foto diffusa dal ministro del Turismo, Gilson Machado - altro oggetto di dibattito nel Paese. L'arrivo del presidente del Brasile, che come da tradizione ha tenuto il discorso inaugurale della sessione, è stato preceduto dal dibattito sui suoi spostamenti, riguardo al rispetto delle regole sul contrasto al nuovo coronavirus. Pur avendo posto una clausola sul suo testamento, che impedirà per i prossimi cento anni di rendere pubblica la sua cartella sanitaria, Bolsonaro ha infatti sempre detto di non essersi vaccinato, una delle condizioni necessarie per poter avere accesso ai luoghi pubblici. (segue) (Brb)