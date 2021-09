Brasile: ministro positivo a Covid-19, presidente Bolsonaro terrà solo incontri in video-conferenza (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia, ha ricordato Bolsonaro, "ha colto tutti di sorpresa e dispiace per tutte le morti in Brasile e nel mondo". Il presidente ha però ricordato di essersi sempre battuto "contro il virus e contro la disoccupazione allo stesso tempo. Le misure di isolamento e il lockdown hanno fatto crescere l'inflazione, soprattutto per i generi alimentari", ha detto il capo dello Stato ricordando che il governo ha comunque stanziato risorse per assistere le persone che sono state "costrette a rimanere a casa perdendo il loro stipendio" per decisioni prese dagli amministratori degli enti locali. (Brb)