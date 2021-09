Ghana: Akufo-Addo, mio Paese "raro esempio" di crescita positiva nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ghana è stato un "raro esempio" di crescita positiva nel 2020, quando il mondo era in balìa della pandemia di Covid-19, e rimane determinato a sconfiggere il virus con l'obiettivo di vaccinare 20 milioni di persone entro la fine dell'anno. Lo ha detto il presidente Nana Akufo-Addo durante il suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in corso oggi a New York. "La presenza di decine di capi di Stato africani (in questa sede) dimostra il nostro interesse a voler partecipare" ai dibattiti internazionali, ha detto Akufo-Addo, il quale ha sottolineato con orgoglio il tasso di crescita del 7 per cento registrato da Accra in tempi difficili - "il più alto al mondo" - e che ha ribadito la determinazione del Ghana a vincere le sfide imposte dalla pandemia nel continente africano. "Abbiamo già ricevuto 5 milioni di dosi (di vaccino) che non sono state sufficienti", ha detto Akufo-Addo, per il quale la pandemia ha disegnato un vero e proprio ordine mondiale alternativo a quello precedente, con conseguenze che sono state tuttavia "devastatrici, con 3 milioni di posti di lavoro distrutti". (segue) (Res)