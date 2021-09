Ghana: Akufo-Addo, mio Paese "raro esempio" di crescita positiva nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di turno della Comunità degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha poi citato in relazione agli ultimi colpi di Stato avvenuti in Mali e Guinea. Entrambi i Paesi, ha sottolineato Akufo-Addo, sono stati sospesi dalla Cedeao in quanto l'organismo regionale "lavora nel rispetto dell'ordine costituzionale". Nel quadro della crisi economica legata al Covid-19 Akufo-Addo ha definito i 650 miliardi di dollari stanziati in Diritti speciali di prelievo (Dsp) dal Fondo monetario internazionale (Fmi) "un'occasione d'oro" per mettere in atto meccanismi di finanziamento che siano più resilienti. "Dobbiamo gettare le basi di una nuova cooperazione internazionale", ha detto ancora Akufo-Addo, che in tema di lotta al cambiamento climatico promette che il suo Paese sarà presente al prossimo evento di Glasgow, in occasione della Cop26. "Nessun uomo è solo", ha detto. (Res)