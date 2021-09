© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro di un'iniziativa economica "ci sono sempre persone, spesso una famiglia di imprenditori di valore". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in occasione della sua visita all'azienda Cordivari in Abruzzo. Sulla tutela del made in Italy, "il governo fa la sua parte", ha aggiunto. (Rin)