Francia-Usa: Macron e Biden concordano su "processo di consultazioni approfondite"

- Il presidente francese Emmanuel Macron e l'omologo statunitense Joe Biden, durante un colloquio telefonico, hanno deciso di "lanciare un processo di consultazioni approfondite" che punterà a creare le condizioni necessarie a garantire "la fiducia ed a proporre delle misure concrete per raggiungere obiettivi comuni". È quanto si legge in una nota diffusa dall'Eliseo al termine del colloquio tra i due capi di Stato, tenutosi nell'ambito della crisi che si è aperta dopo che l'Australia ha rotto un contratto con la Francia per la fornitura di 12 sottomarini, integrando il partenariato Aukus con Stati Uniti e Regno Unito. Nella nota si legge che Macron e Biden si incontreranno a fine ottobre in Europa "per arrivare a dei punti di accordo e conservare in questo processo tutto il suo dinamismo". "In questo contesto, il presidente Macron ha deciso che l'ambasciatore di Francia ritornerà a Washington la settimana prossima", ha fatto sapere l'Eliseo. (Frp)