Usa-Israele: media, colloqui tra consiglieri sicurezza con focus sull'Iran

- La scorsa settimana Stati Uniti e Israele avrebbero tenuto colloqui segreti sull'Iran per discutere un possibile "piano B" se i colloqui sul nucleare non verranno ripresi. Lo rivela il portale di approfondimento politico “Axios”, citando due alti funzionari israeliani. Si tratterebbe della prima riunione del gruppo di lavoro strategico Usa-Israele sull'Iran dopo l'insediamento del nuovo governo israeliano, avvenuto lo scorso 13 giugno. I colloqui sarebbero avvenuti in videoconferenza e vi avrebbero preso parte il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e l'omologo israeliano, Eyal Hulata. La parte israeliana avrebbe sottolineato la necessità di portare avanti un "piano B" sull'Iran a causa dello stallo nei colloqui diplomatici e dell'accelerazione nucleare iraniana. Da parte sua, i rappresentanti statunitensi avrebbero sottolineato di essere anche preoccupati per lo stallo, affermando che gli Stati Uniti imporranno ulteriori sanzioni all'Iran se i colloqui non riprenderanno presto. Un portavoce della Casa Bianca ha dichiarato ad "Axios" che gli Stati Uniti "rimangono impegnati in consultazioni in corso con il governo israeliano su una serie di questioni relative alla sfida posta dall'Iran". (Res)