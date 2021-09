Indo-Pacifico: alleanza Aukus, Malesia annuncia consultazioni con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro malesiano della Difesa, Hishammuddin Hussein, ha annunciato che avvierà delle consultazioni con Pechino incentrate sul patto trilaterale Aukus, siglato da Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti lo scorso 15 settembre. A renderlo noto è il quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post". In quanto parte dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), la Malesia intrattiene solidi legami economici con la Cina ma teme di essere coinvolta in una potenziale crisi nell'Indo-Pacifico scatenata dalla rivalità tra Washington e Pechino. Al fine di preservare la sicurezza nell'area e dissipare ogni preoccupazione circa i potenziali effetti negativi del patto Aukus nell'Indo-Pacifico, Hishammuddin ha dichiarato di aver sollecitato Peter Dutton, suo omologo in Australia, a prendere contatti con il Brunei – presidente di turno dell'Asean – e con i Paesi che intrattengono stretti legami con Pechino, tra cui Cambogia, Myanmar, Laos e Vietnam. Finora, il ministro non ha fornito ulteriori dettagli in merito ai contenuti che saranno discussi con Pechino. (segue) (Cip)