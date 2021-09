Indo-Pacifico: alleanza Aukus, Malesia annuncia consultazioni con la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del sud-est asiatico hanno mostrato negli ultimi giorni di avere posizioni differenti sull'Aukus e sulla fornitura di sottomarini a propulsione nucleare all'Australia. In settimana il ministro degli Esteri delle Filippine, Teodoro Locsin, ha dichiarato che “il rafforzamento della capacità di un alleato vicino dovrebbe ripristinare l’equilibrio piuttosto che destabilizzarlo”. Secondo il capo della diplomazia di Manila, inoltre, la fornitura di sottomarini a propulsione nucleare all’Australia non violerebbe il trattato del 1995 che fa del sud-est asiatico una zona libera dalle armi nucleari. Si tratta di una posizione diversa da quella dell’Indonesia, il cui ministero degli Esteri ha diramato venerdì scorso una nota nella quale esprime “profonda preoccupazione” per “la continua corsa agli armamenti nella regione”. (segue) (Cip)