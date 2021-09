Indo-Pacifico: alleanza Aukus, Malesia annuncia consultazioni con la Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’esperto indonesiano di politica estera Dewi Fortuna Anwar, citato dal quotidiano “Jakarta Post”, l’Indonesia ha buone relazioni con l’Australia, ma “sarebbe molto turbata se vedesse (i sottomarini) comparire nello Stretto di Lombok (tra le isole di Bali e Lombok) senza il suo permesso”. Ben più dure le parole pronunciate dalla Malesia. Il primo ministro Ismail Sabri Yaakob, che pure ha avuto un colloquio con l’omologo australiano Scott Morrison venerdì scorso, ha diffuso una nota nel fine settimana nella quale definisce il nuovo accordo “un nuovo stimolo per la corsa alle armi nucleari nell’Indo-Pacifico”. Allo stesso tempo, ha sottolineato Ismail, l’intesa “provocherà altre potenze ad agire in maniera più aggressiva nella regione, specialmente nel Mar Cinese Meridionale”. Il riferimento è naturalmente alla Cina, che negli ultimi anni ha assunto una posizione sempre più assertiva verso le proprie rivendicazioni nell’area e che ha criticato in termini durissimi la nascita dell’alleanza Aukus, parlando di “mossa sconsiderata” e di “mentalità da guerra fredda” da parte dei firmatari. (Cip)