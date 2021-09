Milano 2021: Bernardo, 60 per cento scuole civiche milanesi hanno problemi strutturali, ma Comune non risponde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 60 per cento delle scuole civiche milanesi hanno problemi strutturali, ho già denunciato questo tema, così come lo hanno fatto le famiglie di centinaia di bambini di Milano, ma non hanno avuto risposte”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca bernardo, durante la conferenza stampa tenuta oggi insieme ai rappresentanti della sua coalizione. “Ieri sera – ha spiegato - ho incontrato un gruppo di famiglie di bambini della scuola di via Massaua in rappresentanza di circa 300 bambini: queste persone mi hanno detto che a luglio la loro scuola è stata chiusa e i loro figli sono stati spostati in un'altra sede, lontana dalle loro case, perché la struttura sarebbe risultata a rischio. La cosa ucriosa è che, a quanto pare, invece il personale amministrativo lavori ancora lì”. “In via Strozzi – ha ricordato Bernardo – si sarebbe dovuto realizzare una scuola nuova, invece non c'è proprio il cantiere, mentre in zona corso Lodi è stata evacuata un'altra scuola perché sarebbe a rischio crollo”. “Le famiglie si sono lamentate con gli assessori competenti, ma non hanno avuto ritorni, invece la città ha bisogno di risposte”, ha concluso il candidato del centrodestra. (Rem)