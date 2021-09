Roma 2021: Diario (M5s), Lorenzin si rassegni, sorpasso già avvenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Beatrice Lorenzin rassegnati che il sorpasso su Gualtieri è già avvenuto". Così su Facebook Angelo Diario, candidato del M5s all'Assemblea capitolina. "I romani non vogliono mettere la città nelle mani di un passacarte che nasconde i soliti ignoti: proprio quelli che in passato hanno spolpato Roma creando un debito da 13 miliardi. Poi, parli proprio tu che sei passata alla storia come la ministra dei tagli miliardari alla sanità? Virginia Raggi è apprezzata da tanti cittadini perché ha rifatto partire una città immobile, difendendola dai clan che per anni hanno fatto da padroni, nel silenzio di tutte le precedenti amministrazioni", conclude. (Rer)