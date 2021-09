Roma 2021: Silvestri (M5s), assessore Periferie? Idea spot Michetti ghettizza cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è un giorno pieno di sorprese per le elezioni a Roma: Enrico Michetti, finalmente, si è presentato a un confronto con gli altri candidati anche se sentendo il suo cavallo di battaglia, ossia l'istituzione di un assessore alle periferie, erano migliori i giorni in cui scappava dai confronti e non esprimeva uno straccio di programma per la città". Lo dichiara in una nota Francesco Silvestri, deputato romano e membro del direttivo del M5s. "La sua proposta, infatti - aggiunge - mortifica soltanto le periferie e le tratta come ghetti. Le periferie sono parte pulsante di Roma, non riserve indiane, per questo la sua proposta sa tanto di marginalizzazione per la maggioranza dei residenti nella Capitale. Ma poi come funzionerà? Che poteri avrà sul bilancio del Comune? La proposta, al di là dello spot elettorale, non ha nessuna efficacia e lede la dignità di chi, tutti i giorni, vive le periferie romane". "Ma se Michetti – aggiunge il deputato – pensa di abbindolare le persone che vivono in periferia con queste idee propagandistiche si sbaglia di grosso perché i romani sanno riconoscere le differenze tra i reali progetti di riqualificazione messi in atto da Virginia Raggi, pensiamo alla riqualificazione del quartiere San Basilio, e progetti così scadenti. Nel momento del voto, i cittadini sapranno scegliere". "Caro Michetti, tutti gli assessori tra l'altro si devono occupare 24 ore su 24 della riqualificazione delle periferie e delle zone marginalizzate, non soltanto un assessorato. Le periferie romane hanno bisogno di più servizi e diritti, altro che istituire riserve indiane e nuove ghettizzazioni", conclude Silvestri. (Com)