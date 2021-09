© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si è congratulato con il presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema, "per la sua elezione e la transizione pacifica del potere" nel Paese. Su Twitter, Michel ha spiegato che il Paese può "contare sull'Ue per il rilancio dell'economia e sostenere gli sforzi per migliorare la governance e combattere la corruzione". (Beb)