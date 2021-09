Roma 2021: Di Egidio (CC), a Tor Fiscale serve prolungamento di via Di Torre Branca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da candidato Presidente del VII Municipio ritengo sia prioritario mettere in cantiere quanto prima il prolungamento di Via di Torre Branca a Tor Fiscale. Sono oltre 15 anni che i residenti aspettano circa 140 metri di strada, a senso unico con marciapiede e pista ciclabile, fondamentali per la viabilità del quartiere". Lo dichiara in una nota Luca Di Egidio, candidato Presidente del VII Municipio per la lista Calenda sindaco. "Il prolungamento a senso unico di Via Torre Branca verso via Demetriade -ha spiegato- rappresenterà una delle poche uscite verso i servizi della città e porrà fine ai problemi di sicurezza causati ogni giorno dal doppio senso della stradina esistente. Non ci sono più alibi o giustificazioni plausibili per rinviare questo intervento che consentirà a Tor Fiscale di avere un senso unico ad uscire ed uno ad entrare, entrambi in sicurezza". (Com)