© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Marco Vincenzi, ha deliberato che, "in conformità con le disposizioni nazionali, dal 15 di ottobre per accedere nella struttura del Consiglio Regionale, tutto il personale, i consiglieri, gli assessori e i visitatori dovranno essere muniti di green pass". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. (Com)