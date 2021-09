Iran-Arabia Saudita: incontro tra ministri Esteri a New York in residenza ambasciatore iracheno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Iran, Arabia Saudita, rispettivamente Hossein Amirabdollahian e Faisal bin Farhan, hanno partecipato insieme ad un incontro organizzato a New York presso la residenza dell’ambasciatore dell’Iraq presso le Nazioni Unite, a cui hanno preso parte anche i ministri degli Esteri e alti rappresentanti di Kuwait, Egitto, Qatar, Giordania, Turchia, Francia, Ue, Lega araba e Consiglio di cooperazione del Golfo. Ad annunciarlo è l’agenzia di stampa semi ufficiale iraniana “Mehr”, precisando che la riunione è stata presieduta dal ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein. L’incontro a New York tra Faisal bin Farhan e Amirabdollahian è il secondo all’interno di un formato multilaterale dopo il summit organizzato lo scorso fine agosto a Baghdad e co-presieduto dal premier iracheno Mustafa al Kadhimi e dal presidente francese, Emmanuel Macron. Il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che il rafforzamento e lo sviluppo dei legami con i Paesi vicini e regionali è la priorità della 13esima amministrazione iraniana guidata da Ebrahim Raisi. Durante l'incontro, il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che la Repubblica islamica dell'Iran ha sempre posto l'accento sul dialogo intraregionale come soluzione per uscire dalla crisi attuale. “Abbiamo sempre sottolineato che abbiamo bisogno di accordi di sicurezza interni alla regione per creare stabilità e sicurezza. La presenza e l'intervento stranieri in qualsiasi forma sono contrari agli obiettivi di pace e sicurezza nella regione", ha sottolineato Amirabdollahian. “Sottolineo ancora una volta che la priorità del nuovo governo della Repubblica Islamica dell'Iran è rafforzare e sviluppare le relazioni con i suoi vicini e la regione, e spero che tali incontri portino a un nuovo capitolo di cooperazione e partecipazione delle persone di la regione per la pace", ha aggiunto.(Res)