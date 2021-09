Lavoro: Parente (Iv), da oggi assunzioni collaboratori Anpal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "inizia concretamente il processo di assunzione dei collaboratori precari (Cit) in Anpal Servizi, con la firma dei contratti a tempo indeterminato". Lo sottolinea la senatrice di Italia Viva e presidente della commissione Igiene e Sanità del Senato, Annamaria Parente. "Sono emozionata e contenta, dopo tante battaglie in Parlamento ce l'abbiamo fatta. In bocca al lupo a lavoratrici e a lavoratori competenti e appassionati che dovranno prendersi cura delle nostre politiche attive, questa volta con la dignità della loro stabilizzazione", conclude. (Com)