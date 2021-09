Covid: Commissione Ue e Usa, fermare pandemia solo con cooperazione globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Porre fine alla pandemia di Covid 19 attraverso la cooperazione globale rimane "la nostra prima priorità". E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta della Commissione europea e degli Stati Uniti d'America che lancia una task force per la produzione e la catena di approvvigionamento. "Tale cooperazione include sforzi per una produzione regolare e catene di approvvigionamento per i vaccini e le terapie di Covid 19. Le catene di approvvigionamento degli Stati Uniti e dell'Ue per i vaccini e le terapie Covid 19 sono strettamente intrecciate", si legge. "Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti e l'Ue hanno lavorato a stretto contatto per risolvere i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento come parte di un regolare dialogo sulla catena di approvvigionamento del vaccino, guidato dal commissario (al mercato interno) Thierry Breton e dal coordinatore della risposta al Covid 19 della Casa Bianca, Jeff Zients. L'Ue e gli Stati Uniti hanno entrambi aumentato con successo la produzione dei loro portafogli di vaccini, diventando leader mondiali nella produzione di vaccini mRna", si legge ancora. "Gli Stati Uniti e l'Ue hanno effettuato importanti investimenti nella produzione globale del vaccino anti Covid 19, in particolare in Africa in coordinamento con i partenariati per la produzione di vaccini in Africa (Pavm). Il sostegno congiunto alla produzione di vaccini in Senegal attraverso la Fondation Institut Pasteur de Dakar (Ipd) da parte della US International Development Finance Corporation (Dfc) e Team Europe, tra cui la Banca europea per gli investimenti (Bei) e le istituzioni finanziarie per lo sviluppo negli Stati membri dell'Ue, è un primo passo importante per accrescere la capacità a lungo termine della regione di produrre vaccini", continua la dichiarazione. (segue) (Beb)