Covid: Commissione Ue e Usa, fermare pandemia solo con cooperazione globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel testo si ricorda che al Summit Ue-Usa di giugno, le due parti hanno annunciato una task force congiunta per la produzione e la catena di approvvigionamento per approfondire la cooperazione e risolvere i problemi relativi all'espansione della capacità di produzione di vaccini e terapie. "L'obiettivo di questa task force congiunta è approfondire la cooperazione e identificare e risolvere i problemi relativi all'espansione della capacità di produzione di vaccini e terapie, anche costruendo nuovi impianti di produzione, mantenendo catene di approvvigionamento aperte e sicure, evitando inutili restrizioni all'esportazione e incoraggiando la condivisione volontaria delle conoscenze", continua la dichiarazione. "Oggi, la Task Force si è riunita a Washington, D.C., per finalizzare la Mission Statement di questa Task Force, che si concentrerà sui seguenti tre filoni di lavoro prioritari", spiega il testo. Primo, "monitorare le catene di approvvigionamento globali per i vaccini e le terapie sul Covid 19 attraverso la valutazione della domanda e dell'offerta globali di questi articoli e della loro produzione e forniture accessorie e attraverso l'identificazione dei colli di bottiglia della catena di approvvigionamento", si legge. Secondo, "affrontare i colli di bottiglia critici della catena di approvvigionamento e altri fattori di disturbo per la produzione globale di vaccini e terapie". Terzo, "coordinare le iniziative per aumentare la produzione globale di vaccini e terapie COVID-19, e la loro produzione e forniture accessorie". (Beb)