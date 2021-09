© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta, nell'Aula della Camera, la discussione generale sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, entrambi già approvati dal Senato. (Rin)