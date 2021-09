© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha ragione Calenda nel dire che per uscire dalla crisi dei rifiuti bisogna raddoppiare il termovalorizzatore di San Vittore o farlo lavorare solo per Roma. Raggi in cinque anni non ha fatto nulla per costruire nuovi impianti e ha ridotto la Capitale d'Italia a un mondezzaio. Adesso abbia la decenza di non dare lezioni a nessuno". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa.(Com)