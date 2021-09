Roma 2021: Alfonsi (Pd), Rampelli candidato scartato difesa d'ufficio per Michetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' encomiabile Fabio Rampelli che, scartato come candidato sindaco dal centrodestra per logiche di potere interne, è costretto alla difesa d'ufficio di Michetti. Un candidato improvvisato che anche nel primo confronto che ha avuto il coraggio di fare ha dimostrato la sua pochezza e la sua impreparazione". Così in una nota Sabrina Alfonsi, capolista del Partito democratico alle prossime elezioni amministrative di Roma. (Com)