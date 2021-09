© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso, nell'Aula della Camera, la discussione generale sulle mozioni Davide Crippa, Molinari ed altri, e Lollobrigida ed altri, concernenti iniziative di competenza per mitigare in modo strutturale i costi delle bollette energetiche per cittadini e imprese. (Rin)