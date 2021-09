Civitavecchia: Leodori (Regione Lazio), porto nel sistema core network è grande opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Massima unità e massimo impegno per supportare l’inserimento del porto di Civitavecchia nel sistema Core Network. La grande opportunità per il Porto di Civitavecchia si deve giocare fino in fondo, nell’interesse di uno sviluppo del territorio che investe l’intero paese. Serve l’impegno di tutti e un ottimo gioco di squadra, per cogliere l’accesso a risorse da investire in un asset fondamentale, già oggi fonte di economia e di ricchezza. Sono molto fiducioso". A dichiararlo in una nota è il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. (Com)