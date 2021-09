Cultura: domenica giornata di incontri, visite guidate ed eventi per invitare alla riscoperta delle Mura Aureliane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Storia, arte, poesia e musica si intrecciano nel programma "Intorno alle Mura" volto ad accendere i riflettori sulla cinta aureliana, un tempo confine della città oggi parte integrante del suo cuore. Il 26 settembre le Mura Aureliane saranno al centro di una speciale giornata di eventi, concepita per invitare romani e turisti a scoprire o riscoprire questo straordinario complesso monumentale, il suo significato storico culturale e identitario, tornando a "viverlo", nel pieno senso del termine. La manifestazione è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con il Comitato Mura Latine Aps e Inarch Lazio, ed è parte del programma di Estate Romana 2021. L'organizzazione è curata da Zètema Progetto Cultura. Una iniziativa che si colloca nel piano complessivo finalizzato al recupero, utilizzo e valorizzazione delle Mura Aureliane attivato dall'Amministrazione di Roma Capitale con rilevanti interventi conservativi e con l'istituzione di un apposito Ufficio di scopo. Su questa linea si è concretizzata per la prima volta una fondamentale collaborazione con i privati e le associazioni che svolgono nel territorio un'azione di sensibilizzazione e promozione del Sistema delle Mura. (segue) (Com)