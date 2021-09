Cultura: domenica giornata di incontri, visite guidate ed eventi per invitare alla riscoperta delle Mura Aureliane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi saranno a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria al numero 060608 (salvo differente indicazione sui siti delle associazioni coinvolte). Per informazioni e programma: www.culture.roma.it, www.sovraintendenzaroma.it Fatte erigere dall'imperatore Aureliano tra 271 e 275 per la difesa della città, le Mura, originariamente si sviluppavano per 18.837 chilometri, di cui oggi poco più di dodici conservati. Il circuito difensivo costruito in tutta fretta, inglobando monumenti preesistenti, nei secoli è stato oggetto di vari interventi, da quelli di restauro voluti dai Pontefici fino alle parziali demolizioni e alla frammentazione in segmenti, seguiti alla "crescita" della città, divenuta Capitale del Regno d'Italia. Dai camminamenti di via Campania e viale Pretoriano a quello di viale Carlo Felice con Porta Asinaria, dal tratto delle Mura Latine con Porta Latina e Porta Appia/San Sebastiano, sede del Museo delle Mura, a quello di via del Campo Boario con Porta San Paolo, fino a Porta San Pancrazio, Porta Settimiana e alla Torre di vicolo Moroni, esplorare le Mura permetterà, dunque, di fare un vero e proprio viaggio nella storia di Roma capitale dell'Impero prima, poi centro della cristianità e dello Stato Pontificio, quindi Capitale d'Italia. Il calendario di eventi è articolato. Oltre alle visite guidate promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2021 (GEP), e le iniziative culturali realizzate durante l'intera giornata dalle associazioni sul territorio, sotto il coordinamento del Comitato Mura Latine Aps e Inarch Lazio, anche gli spettacoli a cura delle istituzioni culturali della città: Teatro di Roma - Teatro Nazionale, Fondazione Musica per Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Saint Louis College of Music. (segue) (Com)