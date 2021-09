Cultura: domenica giornata di incontri, visite guidate ed eventi per invitare alla riscoperta delle Mura Aureliane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obiettivo, offrire nuovi "sguardi" sulle Mura e, allo stesso tempo, sulla città. Ecco, allora, performance, installazioni, visite guidate, cammini di "esplorazione", perfino una parata musicale. Grande l'attenzione riservata al tratto murario in via Campania, con due ordini di arcate risalenti, nell'impianto originario, all'epoca dell'Imperatore Onorio (401-403 d.C.), poi divenuto muro di confine della Villa Boncompagni-Ludovisi e, dai primi decenni del Novecento, sede di studi d'artista. Muta Imago e Industria Indipendente, nell'appuntamento Discorda, con Edoardo Coen, Riccardo Fazi, Erika Z. Galli, Steve Pepe, Maurizio Rippa, Martina Ruggeri, in via Campania, a cura di Teatro di Roma - Teatro Nazionale, dalle 15.30 alle 18.30, tramite una sonorizzazione interamente acustica e live, fatta di voci, interferenze, corde, percussioni, accompagneranno i visitatori alla scoperta del tratto restaurato delle Mura. L'iter su due piani consente di costruire un percorso "in crescendo", in cui gli elementi sonori dialogano con l'immagine diacronica della Storia di Roma. Il contemporaneo si confronta così con l'Antico, in un viaggio senza tempo che si fa rilettura dello spazio urbano. Le Mura diventano cassa armonica e riverbero naturale per rilanciare il suono verso il loro interno ma anche verso l'esterno. Iscrizioni realizzate in gesso, ispirate alle epigrafi latine, saranno installate in diversi punti della parte superiore delle Mura, anche queste in relazione con luogo e sonorizzazione per offrire più solleciti a sguardo e immaginario. (segue) (Com)