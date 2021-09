Cultura: domenica giornata di incontri, visite guidate ed eventi per invitare alla riscoperta delle Mura Aureliane (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comitato per il Parco della Caffarella e Humus-onlus, alle 9.30, presentano Dalle mura alla Caffarella: la via Latina tra parco e città. Appuntamento a Porta Latina e arrivo alla Casa del Parco Vigna Cardinali – Parco della Caffarella. Le mura Gianicolensi e Villa Sciarra è la proposta firmata Touring Club Italiano - Club Territorio di Roma, in programma alle 10, da largo di Porta San Pancrazio. Il percorso si snoda tra via di Porta Latina, piazza Galeria, Torre dell'Angelo, Cisterna Monumentale per poi arrivare alla Casa del Parco Vigna Cardinali. Passeggiata da Porta San Paolo a Porta Flaminia, con Visure Acatastali, alla stessa ora, nell'evento Le mura dove non ci sono più. Appuntamento alle 10.00 anche al Tempio di Claudio, con A spasso per Roma, a cura di Coordinamento Roma Città Storica e Associazione Progetto Celio. Una camminata insieme a Piero Meogrossi e Paolo Gelsomini, per raccontare il Tempio, Parco del Celio e la topografia antica come cerniera tra l'area archeologica centrale. Vari i percorsi a cura Roma2Pass con Associazione Amuse. Alle 10.00, da piazzale Porta Pia, Da Porta Pia a Porta Salaria, e alle 11.30, con partenza, in piazza Fiume, Da Porta Salaria a Porta Pinciana. Alle 15.00, inoltre, con appuntamento in piazzale Flaminio davanti all'ingresso monumentale di Villa Borghese, Il Muro Torto a Porta del Popolo e al fiume. RomaCammina alle ore 16.00 con partenza dal piazzale di San Giovanni (statua di S. Francesco d'Assisi) propone un nuovo RomaCamminUrban per scoprire parte delle tracce delle Mura Aureliane ancora presenti in città – percorso di circa 8 km in ambito urbano. (Com)