Taiwan: Covid, l'isola estende vaccinazioni ai giovani tra i 12 e i 17 anni

- Taiwan ha avviato oggi le vaccinazioni anti-Covid a marchio Pfizer-BioNTech per i giovani di età compresa tra 12 e 17 anni di cinque tra città e contee. Lo riferisce "Taiwan News", aggiungendo che si tratta della prima volta che i vaccini vengono destinati a questa fascia d'età. e città di Taipei, Nuova Taipei, Taoyuan, Tainan e la contea di Miaoli hanno iniziato a somministrare i vaccini oggi, mentre la maggior parte delle altre città e contee inizieranno le vaccinazioni domani, secondo quanto riferito dal ministero dell'Istruzione taiwanese. Gli studenti delle scuole medie e superiori avranno la possibilità di scegliere se ricevere il vaccino presso la loro scuola o in ospedale; coloro che frequentano le scuole elementari, studiano all'estero o vengono istruiti a casa, dovranno prima effettuare una prenotazione online. Secondo il ministero, ad aver consegnato moduli di consenso affermativo ai vaccini è stato circa 1,29 milioni (il 93,1 per cento) degli 1,39 milioni di bambini di età compresa tra 12 e 17 anni dell'isola di Taiwan. (Cip)