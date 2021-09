Turismo: venerdì ministro Garavaglia a Forum del Lavoro a Ischia (Na) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gogliettino ha aggiunto: "Quindi lo sviluppo dei servizi di politica attiva del lavoro è un passaggio necessario per risolvere la patologia cronica del nostro mercato del lavoro, ovvero le significative difficoltà di incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolar modo nel settore turistico, aumentando pertanto il tasso di occupazione". E ancora: "In questa direzione, per dare una risposta tempestiva ed efficace tre sono le possibili soluzioni concorrenti tra di loro: la prima, a carattere difensivo, è la definizione di un Fondo Nuove Competenze dedicato esclusivamente agli operatori del comparto turistico; la seconda e la terza, entrambe in chiave espansiva, riguardano l’implementazione, a livello regionale, di un fondo per tirocini e work experiences, nel solco del sistema duale, nonché la creazione di una "Academy Turismo" per sostenere l’occupabilità di lavoratori in transizione e disoccupati, attraverso un partenariato pubblico/privati". Secondo il ministro Garavaglia “il mercato del lavoro soffre di un grave problema distonico: abbiamo una disoccupazione che sfiora il 10% e le aziende, soprattutto del turismo, che non trovano manodopera. Per queste ragioni – prosegue il ministro - ogni iniziativa volta a rimuovere le barriere che evitano l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro sono bene accette. E quella del Fondo nuove competenze va nella giusta direzione”. (segue) (Ren)