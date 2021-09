Civitavecchia: assessore Lazio, sosteniamo inserimento porto nel sistema core network

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio sostiene con forza l’inserimento del Porto di Civitavecchia nel sistema Core Network, perché è oggettivamente una opportunità molto importante per tutto il territorio, non solo per il Lazio". A dichiararlo in una nota è l’assessore ai lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri. "Nei mesi scorsi anche il Consiglio regionale del Lazio, all’unanimità, aveva approvato una mozione per incalzare questo processo, a dimostrazione di una idea chiara da parte di questa amministrazione - aggiunge Alessandri -. Il porto di Civitavecchia è il porto della capitale e come numeri in termini di traffico di passeggeri e merci può tranquillamente vincere questa sfida. Il nostro impegno, quello del Presidente e di tutta la giunta, è rivolto a sostenere questa occasione”.(Com)