Energia: Cile, Colbun costruirà il maggior parco eolico dell'America Latina (2)

- Secondo le stime di Colbun, Horizonte, il cui studio di impatto ambientale è stato approvato dal governo alla fine di agosto, sarà capace di fornire energia equivalente al consumo di oltre 700 mila abitazioni. La messa in funzionamento della centrale - prevista per l'anno 2024 - eviterà inoltre l'emissione di 1.200.000 tonnellate di Co2 all'anno, cifra che, segnala la nota, "equivarrebbe a togliere dalla circolazione più di 300.000 auto all'anno o a piantare 2.400.000 alberi". La nuova centrale inoltre aumenterà del 70 per cento la capacità di generazione da eolico della regione di Antofagasta, considerando sia i progetti già in esercizio sia quelli in fase di realizzazione. Per la fornitura delle turbine eoliche, Colbun ha firmato un accordo con la società tedesca Enercon, che le consentirà di accedere a turbine eoliche all'avanguardia. L'inizio dell'opera è previsto per il mese di dicembre su un'area di circa 8 mila ettari nel municipio di Taltal. Si tratta di terreni fiscali concessi dallo Stato per lo sviluppo di progetti di generazione di energia rinnovabile. (Abu)