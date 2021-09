Russia: Putin incontra leader gruppi parlamentari della Duma il 25 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro del presidente russo, Vladimir Putin, con i leader dei gruppi parlamentari alla Duma di Stato è previsto per sabato 25 settembre. Lo ha riferito a "Ria Novosti" una fonte del partito Russia Unita. "L'incontro con Vladimir Putin è stato rinviato da venerdì a sabato", ha dichiarato la fonte. L'informazione è stata confermata dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. All'incontro dovrebbe prendere parte anche il presidente di Russia Unita, Dmitrij Medvedev. In base al risultato del voto, il partito di governo, Russia Unita, riceve alla Duma di Stato 324 seggi su 450 e mantiene la maggioranza costituzionale (343 nelle precedenti elezioni). Il Partito comunista ottiene 57 seggi a fronte dei precedenti 42, Una Russia giusta - Per la verità ne ottiene 27 (23 nella precedente legislatura), il Partito liberaldemocratico 21 (previamente 39), Gente nuova fa il proprio debutto alla Duma con 13 seggi. (Rum)