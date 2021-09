© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nuovo allarme cinghiali nella Capitale. Questa volta un'intera famiglia è stata avvistata davanti ad un asilo nido a Montemario. Roma oramai è uno zoo a cielo aperto e Raggi sa solo fare scaricabarile con la Regione". È quanto afferma Stefano Pedica di Più Europa. "Raggi in cinque anni non è riuscita a risolvere questo problema di sicurezza. Non serve altro per mandarla subito a casa", aggiunge.(Com)