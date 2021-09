© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "boom di domande per buoni sport dedicati alle famiglie per rendere davvero accessibile e praticabile a tutti lo sport anche grazie a questo sostegno economico. Le domande sono davvero tante, per questo raddoppieremo i fondi. Vicini alle persone". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Rer)