Recovery: Candiani, impegno Lega per supportare enti locali in spese per ripartenza

- E' stato approvato all'unanimità un emendamento della Lega che "garantisce maggiori tutele a Comuni, enti locali ed amministrazioni dello Stato nell'attuazione delle spese necessarie per la ripresa economica legate al Pnrr". Lo ha dichiarato Stefano Candiani, senatore della Lega e capogruppo in commissione Politiche dell'Unione europea. "Una proposta migliorativa dell'attuale sistema che induce le istituzioni, in questo caso Corte dei Conti ed enti locali, ad una leale collaborazione nell'ottica di evitare danni futuri nell'azione pubblica - ha aggiunto in una nota il senatore -. Grazie a questo emendamento ci sarà una certezza: nel percorso amministrativo di spesa dei fondi, se necessario, gli enti locali o le amministrazioni pubbliche potranno contare sulla funzione consultiva della Corte dei conti per definire il percorso corretto. In questo modo si eviteranno inciampi e danni, evitando di perdere tempo e soldi senza raggiungere i risultati prestabiliti. Ci avviamo verso una fase in cui si avrà la necessità di dare risposte velocemente e sarà fondamentale agire in tempi rapidi, altrimenti si rischia di avere arretrati da recuperare. Dobbiamo fare in modo che tutti i fondi del Pnrr diventino immediatamente fruibili sul territorio, altrimenti avremo perso un'occasione che non si verificherà più".(Com)