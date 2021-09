Nato: ministra Difesa Francia, dialogo politico nell'Alleanza è inesistente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno della Nato il dialogo politico è "inesistente". Lo ha detto la ministra della Difesa francese, Florence Parly, intervenendo al Senato sulla questione del contratto annullato che prevedeva la vendita di 12 sottomarini all'Australia. Canberra ha integrato il partenariato Aukus che comprende Stati Uniti e Regno Unito. Per questo bisogna "sbattere la porta della Nato? Non credo", ha detto Parly. "La ragione dell'essere nella Nato non è il confronto con la Cina, è la sicurezza transatlantica", ha affermato la ministra della Difesa, secondo la quale "essere alleati non significa essere ostaggio degli interessi dell'altro". Il prossimo vertice di Madrid "ci permetterà di chiarirlo e di farlo coerentemente con la bussola strategica europea per rinforzare l'Europa della Difesa". (Frp)