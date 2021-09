Terrorismo: Marocco, arrestate quattro persone per presunti legami con lo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio centrale per le indagini giudiziarie del Marocco (Bcij) ha arrestato quattro persone sospettate di coinvolgimento con la cellula dello Stato islamico smantellata lo scorso 14 settembre a Errachidia. Lo ha annunciato oggi il Bcij, spiegando che l’operazione si è svolta tra il 16 e il 22 settembre in collaborazione con la Direzione generale della sicurezza nazionale. Tutti i sospettati avevano prestato fedeltà ai leader dello Stato islamico, con l’obiettivo di reclutare altri adepti e addestrarli per minare la sicurezza del Marocco. I componenti della cellula stavano pianificando di compiere attacchi contro istituzioni militari e della sicurezza. (Mar)