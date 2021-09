Afghanistan: Oms, sistema sanitario afgano sull’orlo del collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema sanitario dell’Afghanistan è sull’orlo del collasso e il Paese rischia una “catastrofe umanitaria”. È questo l’avvertimento lanciato dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in una nota rilasciata dopo la visita a Kabul organizzata nei giorni scorsi. “Abbiamo recentemente completato una missione di alto livello a Kabul, in Afghanistan, dove abbiamo incontrato membri di alto livello della leadership talebana, partner delle Nazioni Unite, operatori sanitari e pazienti e personale dell'Oms”, ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Il sistema sanitario afgano è sull'orlo del collasso. A meno che non venga intrapresa un'azione urgente, il Paese deve affrontare un'imminente catastrofe umanitaria. La nostra visita ci ha permesso di testimoniare in prima persona i bisogni immediati del popolo afgano e di incontrare le parti interessate per definire i modi per aumentare urgentemente la nostra risposta sanitaria”, ha dichiarato il direttore dell’Oms. “Agendo sui principi di neutralità e indipendenza delle Nazioni Unite, ci siamo impegnati in un dialogo costruttivo per affrontare le differenze e trovare soluzioni che ci consentiranno di continuare il nostro lavoro salvavita per milioni di afgani innocenti colpiti da decenni di conflitto”, ha proseguito Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolineando la necessità di un’azione immediata e di investimenti per raggiungere obiettivi di sviluppo a lungo termine. (segue) (Res)