Afghanistan: Oms, sistema sanitario afgano sull’orlo del collasso (2)

- Il direttore generale dell’Oms ha affermato inoltre che i tagli al sostegno dei donatori al più grande progetto sanitario del Paese, Sehetmandi, hanno lasciato migliaia di strutture sanitarie senza finanziamenti per forniture mediche e stipendi per il personale sanitario. “Molte di queste strutture hanno ora ridotto le operazioni o sono state chiuse, costringendo gli operatori sanitari a prendere decisioni difficili su chi salvare e chi lasciare morire”, ha rivelato. Intatti, solo il 17 per cento di tutte le strutture sanitarie di Sehatmandi è ora completamente funzionante e l’interruzione dei servizi sanitari sta avendo un effetto a catena sulla disponibilità di assistenza sanitaria di base ed essenziale, nonché sulla risposta alle emergenze, sull'eradicazione della polio e sugli sforzi di vaccinazione contro il Covid-19. Finora nove dei 37 ospedali con trattamenti per il Covid-19 sono già stati chiusi e tutti gli aspetti della risposta Covid-19 sono diminuiti, inclusi sorveglianza, test e vaccinazione. Prima di agosto di quest'anno, 2,2 milioni di persone erano state vaccinate contro il Covid-19. “Nelle ultime settimane, i tassi di vaccinazione sono diminuiti rapidamente mentre 1,8 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 nel Paese rimangono inutilizzate. È necessaria un'azione rapida per utilizzare queste dosi nelle prossime settimane e lavorare per raggiungere l'obiettivo di vaccinare almeno il 20 per cento della popolazione entro la fine dell'anno sulla base degli obiettivi nazionali”, ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus (segue) (Res)