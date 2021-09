Afghanistan: Oms, sistema sanitario afgano sull’orlo del collasso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell’Oms ha sottolineato inoltre la necessità per le donne di mantenere l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e al personale sanitario. “Con meno strutture sanitarie operative e meno personale sanitario femminile che si reca al lavoro, le pazienti sono riluttanti a cercare assistenza. Ci impegniamo a lavorare con i partner per investire nell'educazione sanitaria di ragazze e donne, oltre a continuare a formare operatori sanitari femminili”, ha dichiarato. L'Oms ha avviato un coordinamento degli attori sanitari in Afghanistan, compreso il ministero della Sanità pubblica e più di 50 organizzazioni ed è stata la prima agenzia umanitaria a consegnare medicinali e forniture mediche nell'agosto 2021. Ad oggi, otto spedizioni separate di quasi 170 tonnellate di forniture mediche salvavita sono state consegnate con il sostegno di Qatar, Pakistan, Emirati Arabi Uniti e il Programma alimentare mondiale (Pam). La visita del direttore generale dell’Oms in Afghanistan segue quella del sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari Martin Griffiths avvenuta lo scorso 5 settembre. Dopo la visita a Kabul, Griffiths ha annunciato lo stanziamento di 45 milioni di dollari da un fondo di emergenza per sostenere il fatiscente sistema sanitario afgano. "Lasciare che il sistema sanitario afghano vada in pezzi sarebbe disastroso", ha affermato Griffiths. "Alle persone in tutto il Paese verrebbe negato l'accesso all'assistenza sanitaria di base come il taglio cesareo di emergenza e la cura dei traumi", ha aggiunto. (Res)