Ue: ministro Giovannini, crisi climatica impone impegno coordinato su pacchetto Fit for 55

- L’Italia sostiene con convinzione gli obiettivi del pacchetto Fit for 55 per la decarbonizzazione nell’Unione europea al 2030 e al 2050, presentato a luglio dalla Commissione europea, ed è impegnata anche con il Piano nazionale di ripresa e resilienza a raggiungere gli ambiziosi traguardi per combattere la crisi climatica e favorire la giusta transizione. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, intervenuto oggi al Consiglio informale Ue dei ministri dei Trasporti ed Energia, in corso a Brdo in Slovenia. Giovannini ha inoltre ricordato come l’attuazione del pacchetto “Fit for 55” richiederà un approccio coordinato e coerente che interesserà molteplici settori. Oltre a quello dei veicoli su strada, anche il comparto marittimo, quello dell’aviazione e il trasferimento modale da gomma a ferro. “È di cruciale importanza – ha sottolineato il ministro Giovannini - lavorare insieme e con impegno sui tavoli europei. Occorre individuare soluzioni comuni e originali per massimizzare le sinergie ed evitare disallineamenti che rischierebbero di rallentare, se non di compromettere, il perseguimento degli obiettivi comuni”. (segue) (Com)