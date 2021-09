Ue: ministro Giovannini, crisi climatica impone impegno coordinato su pacchetto Fit for 55 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’urgenza della sfida che ci pone la crisi climatica, l’esigenza di ridurre le emissioni e dunque di promuovere la transizione verde, sono state ribadite come azioni prioritarie nel corso della riunione in Slovenia. Gli Stati Membri hanno descritto il loro piani e le loro iniziative condividendo l’esigenza di un approccio ambizioso per dotare i propri sistemi stradali e autostradali di una rete di infrastrutture di ricarica per i carburanti alternativi che risulti funzionale a sostenere e incoraggiare la diffusione di veicoli a basse emissioni, soprattutto elettrici. Questo processo richiederà l’ulteriore sviluppo della rete elettrica e la necessità di assicurare stabilità e sicurezza delle fonti energetiche alternative. (Com)