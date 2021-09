Editoria: Rotta (Pd), finalmente decreto per fondo Antonio Megalizzi è legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente, dopo tanta fatica e un lungo lavoro, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che stabilisce il quadro normativo di riferimento, le modalità e i criteri di assegnazione del Fondo Antonio Megalizzi per favorire lo sviluppo e la diffusione delle emittenti radiofoniche universitarie. Un milione di euro in tutto destinato a finanziare nuovi progetti presentati dalle emittenti radiofoniche in collaborazione con le università. Il Fondo, nato da un'iniziativa parlamentare mia e di altri colleghi, nasce allo scopo di garantire un servizio di informazione radiofonica universitaria". Lo scrive su Facebook la deputata del Pd, Alessia Rotta, che prosegue: "Questo è il primo passo per dare solidità e futuro a una realtà importante del Paese. Parliamo, infatti, di comunità che promuovono il pensiero e la voce degli universitari nella società. È davvero importante che l'eredità di Antonio Megalizzi si sia trasformata in un'opportunità per altri giovani come lui che sognano di fare i giornalisti, i tecnici, gli speaker, i comunicatori del servizio pubblico, operatori consapevoli dei nuovi media. Giovani che sognano di cambiare il mondo". (Rin)